880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var - Son Dakika

880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var

Dünyadaki ekonomik durgunluklara rağmen uçak bakım personellerine ihtiyacın artış gösterdiğini dile getiren Pilot Dr. Öğr. Üyesi Tamer Saraçyakupoğlu, "Ticari ve askeri uçak bakım personeli ihtiyacı 2019-2038 yılları arasında 880 bin personel olarak belirleniyor" dedi.

Dünyadaki ekonomik durgunluklara rağmen uçak bakım personellerine ihtiyacın artış gösterdiğini dile getiren Pilot Dr. Öğr. Üyesi Tamer Saraçyakupoğlu, "Ticari ve askeri uçak bakım personeli ihtiyacı 2019-2038 yılları arasında 880 bin personel olarak belirleniyor" dedi.

Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi

Uçak bileşenlerini kurma, kaldırma, onarma ve rutin denetimler yapma gibi çeşitli görevleri yerine getiren personellere olan ihtiyacın artış gösterdiğini ifade eden Saraçyakupoğlu, "ABD menşeili bir uçak firmasının 2019 yılı projeksiyon planına göre tüm dünyada 2019 - 2038 yılları arasında 769 bin hava aracı bakım personeli ihtiyacı söz konusudur. Askeri uçak bakım personelinin de eklenmesi ile bu rakamın 880 bin personel olarak belirleniyor. Söz konusu personel ise tüm dünyada birçok onaylı ya da onaylı olmayan okul tarafından yetiştirilecek" ifadelerini kullandı.

ONAYLI OKULLARA DİKKAT!

Havacılık alanında onaylı okullardan mezun olan öğrencilerin istihdam olanaklarının daha fazla olacağını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Başkanı Pilot Dr. Öğr. Üyesi Tamer Saraçyakupoğlu, "Bunun nedeni, onaylı okullardaki müfredat ve ders anlatım modellerinin sivil havacılık otoritesi tarafından belirlenen katı çerçevede gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu zorlu süreci üniversitemizin Uçak Bakım ve Onarım Bölümü başarı ile tamamlamış, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından tanınarak, onaylı okul statüsü kazanmıştır" diye konuştu.

"HAVACILIK İNGİLİZCESİ GEREKLİ"

Uçak Bakım ve Onarım Bölümü olarak öğrencilerinin sadece uçak ve uçak donanımları laboratuvarlarında tam teşekküllü mezun olmalarını sağlamanın yanı sıra, İngilizce konusundaki eksikliklerini de giderdiklerini belirten Saraçyakupoğlu, "Bu kapsamda öğrencilerimizin okulda aldıkları yoğun İngilizce derslerine ilave olarak sertifikasyon programları dahilinde 'Havacılık İngilizcesi' dersi alma olanağı da sunuluyor. Böylece hem öğrencilerin İngilizceye daha hakim olması sağlanıyor hem de daha güçlü öz geçmişlerle iş hayatına atılmalarının yolu açılıyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 10:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:47 Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 13:59 Muğla'da bir kişi, tartıştığı eşini tüfekle başından vurarak öldürdü 13:30 Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:22 2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
16:33
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
16:28
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
16:17
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu
16:15
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
15:41
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
15:41
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
15:36
Barcelona'nın genç yıldızı Moussa Wague, Fenerbahçe iddiasının yer aldığı paylaşımı beğendi
15:24
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
15:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 16:53:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]