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881 Nuray'ı bir araya getirdi, hedefi Guinness'e girmek - Son Dakika

881 Nuray'ı bir araya getirdi, hedefi Guinness'e girmek

23.06.2021 11:59
881 Nuray'ı bir araya getirdi, hedefi Guinness'e girmek, System.String[]

Denizli'de yaşayan 55 yaşındaki Nuray Pakatcı, sosyal medyada 1 yıl önce oluşturduğu 'Nuray'lar' platformunda yurt içi ve dışından 881 kişiyi bir araya getirdi.

Denizli'de yaşayan 55 yaşındaki Nuray Pakatcı, sosyal medyada 1 yıl önce oluşturduğu 'Nuray'lar' platformunda yurt içi ve dışından 881 kişiyi bir araya getirdi. Üyelerinin bir bölümünü de aynı etkinlikte buluşturan Pakatcı, Guinness Rekorlar Kitabına girmek içinde başvuru yaptı.

Denizli'de inşaat mühendisi bir çocuk annesi 55 yaşındaki Nuray Pakatcı, kendisiyle aynı ismi taşıyanlarla platformda bir araya gelmek için 1 yıl önce sosyal medya üzerinden 'Nuray'lar' platformunu kurdu. Bir yıl önce kurulumu tamamlanan platforma 6'sı erkek en genci 10 yaşında toplam 881 Nuray üye oldu. Platform üyesi Nuray'lar ilk kez Denizli'de düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Beyaz Kafe'de düzenlenen etkinliğe platforma üye 35 Nuray katıldı.

NURAY İSMİNİN ANLAMININ 'IŞIK SAÇAN AY'

Ayın en çok ışık saçtığı dönem' olduğuna dikkat çeken Pakatcı, platformun Türkiye'de ilk olduğunu söyledi. Platform olarak Guinness rekorlar kitabına girmek içinde görüşme yaptığını, Türkiye'de toplam 105 bin 875, İstanbul'da 33 bin 187, Denizli'de ise bin 761 Nuray'ın yaşadığını belirten Pakatcı, "İki yıl önce gurup kurmaya karar verdim. Nedeni kendi adım da Nuray, isimlerin karaktere yansıdığına inanan biri olduğun için bir uzun yolculuğumda 55 yılı gözden geçirdiğimde aslında Nuray isminin bana nasıl katkılar koyduğunu ve enerjisinin ne kadar yüksek olduğunu gördüm. Sağ olsun şuan Türkiye'den ve yurt dışından 881 olmuşuz bir az önce bir üyemiz daha oldu. Toplamda Türkiye nüfusuna kayıtlı 2018 istatistiklerine göre 105 bin 875 Nuray var. Bizim ilk hedefimiz şöyle bir sloganla çıktık 'Birdik bin olduk'. İlk hedefimiz bin olabilmek, olacağımızı da tahmin ediyorum. Çünkü Nuray'ların enerjisi gerçekten çok yüksek ve paylaşımcı, kucaklayıcı, birleştirici hepsi benim klonlanmış halim gibiydi. 35 kişinin katılımıyla Denizli'de ilk startı verdik. Bundan sonra bütün illerde toplanacağız sırada Antalya, İzmir, Aydın İstanbul var. Benim bir fikrim var. Guinness rekorlar kitabına girmek bunun için Guinness Londra ile görüştüm. Bu görüşmemizde bana böyle bir kategorinin bulunmadığın ama uygun bir kategori oluşturulabilirse olabileceğini söylediler" dedi.

NURAY'LAR PLATFORMA AKIN EDİYOR

Nuray'ların bir birinden faydalanabilmesi aynı zamanda da adaşlarıyla bir araya gelerek keyifli zaman geçirmelerini istediğine dikkat çeken Pakatcı, "Biz Türkiye'nin dışına da taştık. Türkiye' den 834 Nuray var. Almanya'dan 20 Nuray, Kıbrıs'tan beş, Avusturya'dan dört, Amerika Birleşik Devletlerinden üç, Bulgaristan'dan iki, İsviçre'den iki, Hollanda'dan iki, Belçika'dan bir, Fransa'dan bir, Türkiye'nin dağılımı da şu şekilde söyleyebilirim. Denizli'den 139 Nurayız, İstanbul'dan 138, İzmir'den 91, Ankara' dan 55, Antalya'dan 46, Bursa'dan 29, Aydın 17, Mersin'den 15, Manisa'dan 13, Karabük'ten 12, on kişinin altında olanların isimlerini veremiyorum" diye konuştu.

(Hasan Durna/İHA)

881 Nuray'ı bir araya getirdi, hedefi Guinness'e girmek
881 Nuray'ı bir araya getirdi, hedefi Guinness'e girmek
881 Nuray'ı bir araya getirdi, hedefi Guinness'e girmek
881 Nuray'ı bir araya getirdi, hedefi Guinness'e girmek
881 Nuray'ı bir araya getirdi, hedefi Guinness'e girmek

İstanbul, Türkiye, Denizli, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin 881 Nuray'ı bir araya getirdi, hedefi Guinness'e girmek - Son Dakika Magazin


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