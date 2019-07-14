Son Dakika Haberleri: 885 şirket TMSF'ye devredildi
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885 şirket TMSF'ye devredildi

5 saat önce

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bugüne kadar aralarında Boydak, Koza İpek, Aydınlı Giyim ve Uğur Soğutma'nın da bulunduğu 885 şirket TMSF'ye devredildi.

885 şirket TMSF'ye devredildi, System.String[]
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bugüne kadar aralarında Boydak, Koza İpek, Aydınlı Giyim ve Uğur Soğutma'nın da bulunduğu 885 şirket TMSF'ye devredildi. Söz konusu 885 şirketin aktif büyüklüğü 58,98 milyar lira seviyesinde bulunuyor.
Koza, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:27 
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