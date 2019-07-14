885 şirket TMSF'ye devredildi
5 saat önce
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bugüne kadar aralarında Boydak, Koza İpek, Aydınlı Giyim ve Uğur Soğutma'nın da bulunduğu 885 şirket TMSF'ye devredildi.
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bugüne kadar aralarında Boydak, Koza
İpek, Aydınlı
Giyim ve Uğur Soğutma
'nın da bulunduğu 885 şirket TMSF'ye devredildi. Söz
konusu 885 şirketin aktif büyüklüğü 58,98 milyar lira seviyesinde bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:27
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