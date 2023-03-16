89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi

89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yıkıldı

16.03.2023 19:06
89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yıkıldı

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nde 89 kişi hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nde 89 kişi hayatını kaybetmişti. Dört bloktan oluşan yapının tamamı bugün bir dokunuşla yıkıldı.
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Galeria İş Merkezi yıkıldı ve enkazı altından 89 kişinin cansız bedeni çıkartıldı. Ağır hasar gören yapı dört bloktan oluşurken, 3 bloku tamamen yıkımı yapılmıştı. Galeria'nın kalan tek blokunun yıkılması için çalışmalar devam ederken, enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyordu. İş merkezinin dördüncü bloku ise 2-3 noktada kolonların kesilmesiyle tek dokunuşta çöktü. Yapının çökmesi esnasında fırlayan taş ve demir parçaları bitişiğindeki iş merkezinin camlarının kırılmasına neden oldu.
Öte yandan, 89 kişinin yaşamını yitirdiği Diyar Galeria İş Merkezi ve bloklarına ait soruşturma çerçevesinde "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin ve işletmecilerin de bulunduğu 11 zanlı "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandı, 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yıkıldı 89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yıkıldı BAKAN BOZDAĞ, KURULACAK OLAN KONTEYNER KENTİ İNCELEDİ BAKAN BOZDAĞ, KURULACAK OLAN KONTEYNER KENTİ İNCELEDİ BAKAN BOZDAĞ, KURULACAK OLAN KONTEYNER KENTİ İNCELEDİ BAKAN BOZDAĞ, KURULACAK OLAN KONTEYNER KENTİ İNCELEDİ

Kahramanmaraş, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yıkıldı - Son Dakika


Son Dakika
18:53 Messi, pazar günü hayatının şokunu yaşayacak! Taraftarlar çok öfkeli
18:25 AFAD Deprem Müdürü Tatar: Bolu depreminin Marmara fayını etkilemesi söz konusu değil
18:17 Brezilya'da ilginç olay! Marketi soymak için açtığı delikte sıkışan hırsız, acımasızca dövüldü
18:10 Avrupa Merkez Bankası, faizi son 15 yılın zirvesine çıkardı
17:42 Galatasaray'ın Konyaspor kafilesi belli oldu! 6 eksik var
17:19 Bankacılık sektörünün takipteki alacakları 159,1 milyar lirayı aştı
16:55 Silivri'de börekçiye giren saplantılı aşık, defalarca tetiğe bastı! Görüntüler ortaya çıktı
16:56 Okuldaki tartışma kanlı bitti! 12 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki çocuğu bıçakladı
17:05 Bolu'daki 4.8'lik depremde yaşanan panik anları kameraya yansıdı
16:54 F.Bahçe-Sevilla maçı öncesi Monchi'den ilginç itiraf: Doktorum öleceğimi söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2023 19:15:50. #1.11#
SON DAKİKA: 89 kişinin hayatını kaybettiği Diyar Galeria İş Merkezi bir dokunuşla yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement