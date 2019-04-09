Son Dakika Haberleri: 89 Muhtar ve Azaları Mazbatalarını Birlikte Aldılar

89 Muhtar ve Azaları Mazbatalarını Birlikte Aldılar

49 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 89 mahalle muhtarı ve azaları aynı anda mazbatalarını ilçe seçim kurulu başkanından aldılar.

89 Muhtar ve Azaları Mazbatalarını Birlikte Aldılar, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 89 mahalle muhtarı ve azaları aynı anda mazbatalarını ilçe seçim kurulu başkanından aldılar.

Fatsa Belediyesi Kültür Saray'ında gerçekleşen mazbata töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, "Yeni dönemin herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Mazbatalarını aldıktan sonra görevlerinize başlayacaksınız. Önceliğiniz mahallelerinizin sorunları ve bu sorunların çözümlenmesi için çalışmalarınızdır. 89 mahallemizden bu seçimlerde 39 mahalle muhtarımız değişmiştir. Vatandaşlarımıza güzel hizmetler yapmak için bu göreve geldik. Dernek olarak da her zaman muhtarlarımızın yanındayız. Tüm muhtar arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Muhtarlar ve azalar düzenlenen mazbata töreninde mazbatalarını aldılar. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:34 Kaynak: İHA

Fatsa Belediyesi, Ordu, Fatsa, Güncel
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