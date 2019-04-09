89 Muhtar ve Azaları Mazbatalarını Birlikte Aldılar
49 dakika önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 89 mahalle muhtarı ve azaları aynı anda mazbatalarını ilçe seçim kurulu başkanından aldılar.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde 89 mahalle muhtarı ve azaları aynı anda mazbatalarını ilçe seçim kurulu başkanından aldılar. Fatsa Belediyesi
Kültür Saray
'ında gerçekleşen mazbata töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya
, "Yeni dönemin herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Mazbatalarını aldıktan sonra görevlerinize başlayacaksınız. Önceliğiniz mahallelerinizin sorunları ve bu sorunların çözümlenmesi için çalışmalarınızdır. 89 mahallemizden bu seçimlerde 39 mahalle muhtarımız değişmiştir. Vatandaşlarımıza güzel hizmetler yapmak için bu göreve geldik. Dernek olarak da her zaman muhtarlarımızın yanındayız. Tüm muhtar arkadaşlarıma çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.
Muhtarlar ve azalar düzenlenen mazbata töreninde mazbatalarını aldılar. - ORDU
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:34 Kaynak: İHA
Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da Fark 29 Binden 14 Bine Düştü
Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum
CHP Sözcüsü: İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 96'sı Sayıldı, İmamoğlu 14 Bin 532 Oy Önde
AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor