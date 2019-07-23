89'ncu kattan 360 derece Moskova
1 saat önce
Rusya'nın başkenti Moskova'yı gökdelenlerden seyretmek isteyenlerin yeni adresi Moskova City'de inşa edilen Federasyon Kulesi oldu.
Rusya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:15 Kaynak: AA
'nın başkenti Moskova
'yı gökdelenlerden seyretmek isteyenlerin yeni adresi Moskova City'de inşa edilen Federasyon Kulesi oldu. Yerli ve yabancı konuklar, kulenin 89. katına çıkarak Moskova'yı 360 derece seyretme imkanı buluyor.
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