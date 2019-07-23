Son Dakika Haberleri: 89'ncu kattan 360 derece Moskova
Son Dakika Güncel Haber

89'ncu kattan 360 derece Moskova

1 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'yı gökdelenlerden seyretmek isteyenlerin yeni adresi Moskova City'de inşa edilen Federasyon Kulesi oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'yı gökdelenlerden seyretmek isteyenlerin yeni adresi Moskova City'de inşa edilen Federasyon Kulesi oldu. Yerli ve yabancı konuklar, kulenin 89. katına çıkarak Moskova'yı 360 derece seyretme imkanı buluyor.
89'ncu kattan 360 derece Moskova
Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya: İdlib'deki saldırıları biz düzenlemedik Doktorlar bile şaştı kaldı! 60 yıl beyninin yarısı olmadan yaşadı Güney Kore'den Rus uçağına uyarı ateşi! Son dakika! Akbank konut kredisi faizini düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 12:55:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 89'ncu kattan 360 derece Moskova
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]