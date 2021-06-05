Bursa'da düzenlenen 89. Turkcell Türkiye Büyükler ve 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün mücadeleleri sona erdi.

Atıcılar Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde büyük erkeklerde 100 metrede Jak Ali Harvey, 1500 metrede Ramazan Barbaros, 400 metre engellide Berke Akçam, 3 bin metre su engellide Hilal Yego, uzun atlamada Necati Er, gülle atmada Alperen Karahan, çekiç atmada Eşref Apak birinci oldu.

Büyük kadınlarda ise 100 metrede Zülha Armutçu, 1500 metrede Emine Hatun Tuna Mechaal, 5 bin metrede Sümeyye Erol, 400 metre engellide Meryem Aygün, üç adım atlamada Tuğba Danışmaz, sırıkla atlamada Buse Arıkazan, cirit atmada Münevver Hancı, gülle atmada Emel Dereli, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

23 yaş altı erkeklerde 100 metrede Oğuz Uyar, 1500 metrede Abdullah Özdemir, 400 metrede Emre Yörüsağdıç, 3 bin metre su engellide Yunus Emre Akkuş, uzun atlamada Hüseyin Ocak, çekiç atmada Batuhan Hızal, birincilik elde etti.

23 yaş altı kadınlarda ise 100 metrede Edanur Kılıç, 1500 metrede Şilan Ayyıldız, 5 bin metrede Yonca Kutluk ve gülle atmada Aysel Yılmaz, rakiplerini geride bıraktı.