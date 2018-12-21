89 Yaşında Vefat Eden Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı
46 dakika önce
Karabük'te 89 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Aziz Mısırlı, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Karabük
'te 89 yaşında hayatını kaybeden Kore
gazisi Aziz Mısırlı, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Karabük merkeze bağlı Soğuksu camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Aziz Mısırlı'nın naaşı, Beşbinevler Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, askeri erkan, gaziler, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:31 Kaynak: İHA
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