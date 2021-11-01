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89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu - Son Dakika

89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu

01.11.2021 14:16
89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu

Kayseri'nin Sarız ilçesinde 89 yaşındaki Mehmet Bozdemir, evinde tüfekle başından vurulmuş olarak ölü bulundu.

Dallıkavak Mahallesi'nde oturan Mehmet Bozdemir'den haber alamayan yakınları, şüphe üzerine eve gitti. Kapının açılmaması üzerine olay yerine jandarma çağrıldı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Eve giren ekipler Bozdemir'i başından tüfekle vurulmuş olarak ölü buldu. Ekiplerce yapılan ilk incelemede Bozdemir'in intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Bozdemir'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu

Mehmet Bozdemir, Jandarma, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 89 yaşındaki adamın sır ölümü! Başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu - Son Dakika


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