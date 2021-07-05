BURDUR'da yalnız yaşayan Müyesser Coşkun (89) evinde ölü bulundu.
Burdur merkez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yalnız yaşayan Müyesser Coşkun'un evine saat 18.00 sıralarında gelen damadı yaşlı kadını salonda yerde yatar vaziyette gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Nöbetçi doktorun Çoşkun'un ölümünü şüpheli bulmayarak otopsi istemediği belirtildi. Müyesser Coşkun'un cenazesi Burdur Belediyesi morguna konuldu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 89 YAŞINDAKİ KADIN YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika