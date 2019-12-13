890 polisin katıldığı operasyonda 34 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 890 polisin katıldığı operasyonda 34 gözaltı - Son Dakika

890 polisin katıldığı operasyonda 34 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün 'torbacı' diye nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı uyuşturucu operasyonları sürüyor.

890 polisin katıldığı operasyonda 34 gözaltı, System.String[]

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün 'torbacı' diye nitelendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı uyuşturucu operasyonları sürüyor. 890 polisin katıldığı operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çarşamba gecesi Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde helikopter, drone ve dedektör köpeklerle narkotik ve asayiş operasyonu düzenlemişti. 24 saat süren operasyonun bilançosu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklandı. Narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik olarak 890 personelin katılımı, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteği ile Mevlana Mahallesi abluka altına alındı. Mahallede yol kapaması yapılarak umuma açık yerlerde, sokakların tamamının girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde ve daha önceden belirlenen ikametlerde arama yapıldı. Operasyonda 40 ikamet, 28 umuma açık yer, 680 araç ve 2 bin 315 şahıs üzerinde arama yapıldı. Bu aramalarda 2 kilo 570 gram eroin, 310 gram esrar, 200 gram metamfetamin, 380 gram sentetik kannabinoid, 20 adet captagon hap, 15 adet extacy hap, 4 adet hassas terazi, 9 adet tabanca ve 4 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Öte yandan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, operasyon düzenlenen bölgeye giderek incelemelerde bulundu. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı
PFDK'dan Sumudica'ya bir maç men cezası İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı Esenyurt'ta metruk binada 15 günlük bebek cesedi bulundu

Son Dakika Haberleri
15:57 Yaşam koçunu darp eden 'bodyguard'lara hapis cezası - Son Dakika Haber
15:55 İngiltere seçimleri - Basında seçim sonuçları nasıl yorumlandı? - Son Dakika Haber
15:53 Cinsel ilişki sırasında partnerini cinsel ilişki oyuncağıyla öldürdü - Son Dakika Haber
15:52 Bayburt'ta öldürülen Zehra Erdemir, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Haber
15:50 Başkent'te hareketli dakikalar - Son Dakika Haber
15:31 Ahmet Davutoğlu ile Nihal Olçok el ele poz verdi - Son Dakika Haber
15:18 Davutoğlu, yeni partisini AK Parti'nin temel ilkelerinin okunduğu salonda ilan etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 15:58:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 890 polisin katıldığı operasyonda 34 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]