890 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 890 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı - Son Dakika

890 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te helikopter ve drone kullanılan, 890 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 34 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te helikopter ve drone kullanılan, 890 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 34 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla başta narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesine ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 890 polisin katılımıyla, daha önceden belirlenen adreslere, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 40 ikamet, 28 umuma açık yer, 680 araç ve 2 bin 315 kişi üzerinde arama yapılan operasyonda, 2 kilo 570 gram eroin, 310 gram esrar, 580 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 9 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

890 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu yakalandı
Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz

Son Dakika Haberleri
07:39 Tarsus Hali'nde yangın: 4 işyeri küle döndü - Son Dakika
07:39 Tarsus Hali'nde yangın: 4 işyeri küle döndü - Son Dakika
07:39 Tarsus hali'nde yangın 4 işyeri küle döndü - Son Dakika
07:38 Kontrolden çıkan otomobil 10 metrelik köprüden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
07:32 ABD Maarif Okulu öğrencileri "Yetenek Show" gecesinde hünerlerini sergiledi - Son Dakika
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 07:46:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 890 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]