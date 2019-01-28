890 Yıllık Cami Yıllara Meydan Okuyor

Siirt merkezde bulunan ve 890 yıl önce Selçuklular döneminde inşa edilen tarihi Ulu Cami, yıllara meydan okuyor.

Siirt merkezde bulunan ve 890 yıl önce Selçuklular döneminde inşa edilen tarihi Ulu Cami, yıllara meydan okuyor. Ulu Cami minaresinin en eski Selçuklu minarelerinden olduğunu belirten cami imamı Nezir Obut, minarenin Küfi kitabeleri, firuze renkli çinileri, çiçek bezemeleriyle eşsiz bir görünüme sahip olduğunu söyledi.



Selçuklu hükümdarlarından Muguziddin Mahmud emriyle 1129 yılında camide meftun bulunan Şeyh İshak Hazretlerine bu caminin yaptırıldığını belirten Ulu Cami İmamı Nezir Obut, caminin 8 buçuk asırdır cemaatini ağırladığını belirtti. Obut, "Aradan 890 yıl geçmesine rağmen camimiz dimdik ve cemaate açık bir şekilde hizmet vermektedir. İl dışından yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri haline gelmiştir. Camimizin minaresi Selçuklu mimarisinin en özgü eserlerinden olup 890 yıl önce inşa edildiğine dair bilgiler mevcuttu. Fakat bu bilgiler daha sonra kaybolmuştur. 2006 yılında yapılan restorasyon çalışmalarında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) ve dört büyük sahabenin isimlerinin minarenin dört etrafında yazıldığı tespit edildi. Bunlar Arapçanın Kufi harfleriyle yazılmıştır. Camimize gelen ziyaretçilere bunları anlatıyoruz. ve bu bilgilerle birlikte caminin manevi atmosferi artmış bulunuyor. Camimizin duvarlarında bulunan bu taşlar daha önce sıvalarla kaplıydı 2012 yılında yapılan restorasyonun ardından orijinaline dönüştürüldü. Bunlar camiye gelen ziyaretçiler için önemlidir. Cami dıştan haşmetli olup içeride ibadetle meşgul olacak yer olarak görülmüş ve tespit edilmiştir" dedi.



Tarihi Ulu Caminin içerisindeki taşlar sayesinde yazın serin, kışın sıcak tutan mimarisinin en güzel örneklerinden birini oluşturduğunu belirten Özcan Özmazı, herkesin Siirt'e gelerek tarihi Ulu Caminin içindeki manevi atmosferi görmesini istediğini belirtti. Özmazı, "Siirtliyim. Tarihi Ulu Camideyiz. Tarihi Ulu Caminin bende çok ayrı ve kıymetli bir yeri var. Çünkü 8 buçuk asırdan beri ecdadımız Selçukluların bize yapmış olduğu bu tarihi cami gönlümde şehrimizin kalbi olarak yer almaktadır. Hafta içinde mutlaka buraya gelerek namaz kılmaya çalışırım. Arkadaşlarımı dostlarımı buraya getirmeye çalışırım. Burası manevi olarak bizlere huzur veriyor. Hem de tarihiyle gerek görkemli ihtişamı ile çok güzel bir mekandır. Burası yazın serin kışında sıcak olmaktadır. Bu da camimizin tarihi yapılışından kaynaklanmaktadır. Siirt'e gelen misafirlerin buraya mutlaka gelmelerini bir Siirtli olarak tavsiye ediyorum" diye konuştu.



Osman İzcit adlı vatandaş ise Siirt'te görev amaçlı geldiğini söyledi. İzcit, "Ulu Cami tarihi bir cami, çocuklarımızla birlikte namaz kılmaya geldik. Gerçekten manevi atmosferi çok hoş bir cami. Gelmeyenleri görmeyenlerin görmelerini tavsiye ederiz. Herkesi görmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. - SİİRT

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