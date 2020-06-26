891 yıllık camide 4 ay aradan sonra cuma namazı kılındı - Son Dakika

891 yıllık camide 4 ay aradan sonra cuma namazı kılındı

- 891 yıllık camide 4 ay aradan sonra cuma namazı kılındı Siirt'te yaklaşık 4 ay aradan sonra cemaat korona virüs tedbirlerine uyarak camide cuma namazını eda etti.

- 891 yıllık camide 4 ay aradan sonra cuma namazı kılındı

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SİİRT - Siirt'te yaklaşık 4 ay aradan sonra cemaat korona virüs tedbirlerine uyarak camide cuma namazını eda etti.

Siirt'te bulunan tarihi Ulu Cami'de yaklaşık 4 ay aradan sonra vatandaşlar evlerinden getirdikleri seccadelerde sosyal mesafe ve maske kuralına uyara cuma namazı kıldı.

Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde oturttuklarını belirten Ulu Cami imamı Nezir Obut, ibadet esnasında vatandaşların maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi. Obut, "4 ay geçti ve bugün şükürler olsun ilk cuma namazı tarihi Ulu Cami'de kılındı. Camimizde namaz kılmaya gelenler maskelerini taktılar, seccadelerini getirdiler, belirlenen sosyal mesafeye herkes uydu. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü salgın, bela, veba ve her türlü hastalıklardan bizleri muhafaza eylesin" dedi.

Namaz kılmaya gelen Zafer Doğrusever adlı vatandaş ise "Buruk da olsa büyük bir mutluluk içindeyiz. Camimizde cuma namazını eda ettik. Bu tüm vatandaşlarımıza ayrı bir mutluluk vermekte. Korona virüsten dolayı uzun bir süreden sonra cuma namazımızı camilerimizde eda edeceğiz. Allah inşallah devamlı bir şekilde camilerimizde cuma namazlarını kılmayı nasip etsin" diye konuştu.

Koronavirüs, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 22:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 891 yıllık camide 4 ay aradan sonra cuma namazı kılındı - Son Dakika

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