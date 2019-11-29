Son Dakika Haberleri: 9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel 9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi - Son Dakika

9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi

6 saat önce

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde, 9,5 kilogram esrar ile yakalanan V.Ç. (27), adliyeye sevk edildi.

9,5 kilo esrarla yakalanan sürücü adliyeye sevk edildi, System.String[]

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde, 9,5 kilogram esrar ile yakalanan V.Ç. (27), adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Uygulamada İstanbul yönüne giden bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobilde, narkotik köpeği 'Sezar' eşliğinde arama yapıldı. Aramada 9,5 kilogram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü V.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V. Ç. adliyeye sevk edildi.


TEM Otoyolu, Narkotik, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:55 Kaynak: DHA
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