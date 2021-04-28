9,75'in ilk fragmanı yayınlandı

ULUSLARARASI ÖDÜLLER ALDI

"Ezel", "Karadayı" gibi sevilen dizilerle adını duyuran Uluç Bayraktar'ın ilk sinema filmi "9,75", İstanbul Film Festivali'nde Türkiye galasını yapacak. 20-29 Mayıs düzenlenecek ulusal yarışmadaki 13 filmden biri olan "9,75"in ilk fragmanı da yayınlandı. Birçok uluslararası festivalden ödüle dönen film, Mehmet Eroğlu'nun aynı adlı romanından uyarlandı.

Nejat İşler, "9,75"teki rolüyle Bangladeş Dhaka Film Festivali'nde 'en iyi erkek oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

YAZAR AHMET'İN HİKAYESİ

Bangladeş'te Dhaka Uluslararası Film Festivali'nde yarışan "9,75"in başrol oyuncusu Nejat İşler 'en iyi erkek oyuncu' ödülüne layık bulunmuştu. İşler'in yanı sıra Funda Eryiğit, Berkay Ateş, Menderes Samancılar'ın rol aldığı film, geçmişi Kemalettin Tuğcu kitaplarına benzeyen yazar Ahmet'in Türkiye'nin doğusu ve batısı arasında kalmış hikayesini anlatıyor.