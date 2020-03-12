9/8'lik koronavirüs şarkısı ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 9/8'lik koronavirüs şarkısı ilgi görüyor - Son Dakika

9/8'lik koronavirüs şarkısı ilgi görüyor

6 saat önce

ÇİN'den yayılıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, şarkılara da konu olmaya başladı.

9/8'lik koronavirüs şarkısı ilgi görüyor, System.String[]

ÇİN'den yayılıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, şarkılara da konu olmaya başladı. Edirne'de iki sokak müzisyeni, virüs ile ilgili şarkıyı, 9/8'lik Trakya havasında kentin en işlek caddesinde çalıp söyledi. Müzisyenlerin Trakya şivesiyle söylediği şarkı, internette de paylaşılınca 10 binlerce kişi tarafından tıklanarak büyük beğeni topladı.

Edirne'de trafiğe kapalı Tahmis Meydanı'nda akordiyon ve darbuka çalarak geçimlerini sağlayan sokak müzisyenleri Aşkım Yeşilli ve Caner Sürücü Memiş, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için bestelenen 9/8'lik şarkıyı kendilerince yorumlayarak çevredekilerin stresini atmasına yardımcı oluyor. Koronavirüsü lanetleyen sözlerle yazılmış şarkının cep telefonu ile çekilen videosu, internette de kısa sürede büyük beğeni gördü.

'HANGİ MÜŞTERİ GELSE BU ŞARKIYI İSTİYOR'

Sokak sanatçılarından Aşkım Yeşilli, şarkıyı kendilerince yorumlayarak stres attıklarını belirterek, "Sokak müzisyeniyiz. Açıkçası bu şarkı bizim bestemiz değil. Besteyi başka birinden duyduk ve kendimizce yorumlamaya başladık, umarım beğenilmiştir. Bir vatandaş biz şarkı söylerken bizi çekmiş ve sosyal medyada paylaşmış. Sonrasında da bu olay patladı zaten. Çok fazla izlenmiş. Şimdi hangi müşteri gelirse gelsin bu şarkıyı istiyor. Biz bu şarkıyı söyleyince kendimizi virüsten kurtulmuş gibi hissediyoruz" dedi.

'BU ŞARKIYLA KENDİMİZİ KARANTİNAYA ALDIK'

Koronavirüsten korkmadıklarını söyleyen Yeşilli, "Bu şarkıyla kendimizi karantina altına aldık. Açıkçası ben korona'dan hiç korkmuyorum. Edirne'miz her şekilde temiz. Zaten kolonya cebimizden çıkmıyor. İnsanları moral açısından rahatlatabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

Müzisyenlerin besteleyip söylediği 'korona' şarkısının sözlerinde ise virüsü kötüleyen cümleler mevcut. Sosyal medyada büyük ilgi gören korona şarkısı şu sözlerden oluşuyor:

"Korona, korona yılan girsin odana. Korona da korona virüs girsin yuvana. Ağzına takacak masken olmasın, mucize doktor çare bulmasın. Karantinada bile derman bulmayasın. Mucize doktor çare bulmasın. Şifa bulamayıp geberesin emi. Ahtapot çorbası yiyesin, yarasa dolması yiyesin emi"


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:35 Kaynak: DHA
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