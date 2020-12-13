"9. ABU TV Şarkı Festivali" TRT'nin katılımıyla düzenlenecek - Son Dakika

Asya-Pasifik Yayın Birliği (ABU) tarafından TRT'nin de katılımıyla düzenlenen "9. ABU TV Şarkı Festivali", yarın gerçekleştirilecek.

Festivalde Türkiye'yi "Bir Sözüne" adlı şarkı ile sanatçı Öykü Gürman temsil edecek.

Asya-Pasifik bölgesinden 15 ülkenin yayın kuruluşlarının katılımıyla organize edilen "9. ABU TV Şarkı Festivali", Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek.

ABU'nun YouTube ve Facebook hesapları ile GoToWebinar'dan canlı yayımlanacak festival, salgın nedeniyle Asya-Pasifik bölgesinin coğrafi ve kültürel genişliğini temsil eden, rekabete dayalı olmayan müzik kutlaması formatında gerçekleştirilecek.

ABU üyesi yayın kuruluşlarının iş birliğiyle gerçekleştirilecek festival, ulusal müzik sahnesinden gelen en iyi solo veya grup yeteneklerini buluşturacak.

Önceki senelerde TRT organizasyonuyla dört kez düzenlenen ve İstanbul'un ev sahipliği yaptığı festival dostluk, sevgi ve dünya müziğini bir araya getirecek.

TRT Tepebaşı stüdyolarında hazırlanan parçanın canlı performansının video kaydı etkinlikte müzikseverlerin beğenisine sunulacak.