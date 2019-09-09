Son Dakika Haberleri: 9 adet tabancayla uygulamaya takıldı
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9 adet tabancayla uygulamaya takıldı

1 saat önce

RİZE (İHA) – Rize'de gerçekleştirilen polis kontrolünde 9 tabanca ile yakalanan H.T. isimli şahıs tutuklandı.

9 adet tabancayla uygulamaya takıldı, System.String[]

RİZE (İHA) – Rize'de gerçekleştirilen polis kontrolünde 9 tabanca ile yakalanan H.T. isimli şahıs tutuklandı.


Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz akşam saat 20.30 sıralarında Gündoğdu Mevkiinde uygulama noktası oluşturuldu. Oluşturulan polis uygulama noktasında durdurulan otobüs içerisinde bulunan H.T. isimli Türk vatandaşı ile K.N. isimli yabancı uyruklu şahıslara ait çantadan ruhsatsız 9 adet tabanca ve 9 adet boş vaziyette şarjör ele geçirildi.


Gözaltına alınan H.K. isimli şahıs tutuklanırken kaçak silahlara el konuldu. Yabancı uyruklu K.N. ise serbest bırakıldı. - RİZE

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Rize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:37 Kaynak: İHA
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