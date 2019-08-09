Son Dakika Haberleri: 9 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi
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9 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

25 dakika önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten DHA'ya çok özel açıklamalar (GÖRÜNTÜLÜ-)Konya'da son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendikleri maçı hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye'de ekonomik ve siyasi anlamda sıkıntılar olsa bile insanlar bir araya geldiğinde bir problem...

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten DHA'ya çok özel açıklamalar (GÖRÜNTÜLÜ-)
Konya'da son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendikleri maçı hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Türkiye'de ekonomik ve siyasi anlamda sıkıntılar olsa bile insanlar bir araya geldiğinde bir problem olduğunu hissediyorsun. Ben Fransa maçından sonra böyle bir şey görmedim. Tam tersine birleşti insanlar. Bir araya gelmek isteyen insanlara bir vesile olduk. Avrupa Şampiyonası'nda bu birlik ruhunu sağlayabiliriz ve Avrupa Şampiyonası'na olmazsa olmaz gözü ile bakıyoruz" dedi. Türk futbolunun zirvesindeki isim olan Güneş, "İlk 11'in tamamının yabancı olmasını doğru bulmuyorum" ifadesini kullanırken; Cenk Tosun transferinden Yusuf Yazıcı'ya kadar bir çok konuda sıra dışı açıklamalar yaptı.

BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlılar hazırlıklarına devam edecek.
14: 30 Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak

GALATASARAY
12.00 Sarı-Kırmızılı takım Fiorentina ile 11 Ağustos'ta oynayacağı karşılaşma için bugün Bologna'ya uçacak
14.30 Bologna'ya ulaşmaları

FENERBAHÇE
Yeni sezon hazırlıkları sürecek.

BASKETBOL
A Milli Erkek Basketbol Takımı
Ay-yıldızlılar,  FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıklarına devam edecek.

HAZIRLIK MAÇLARI
19: 30 Altay - Yukatel Denizlispor
20: 00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği

TSYD KUPASI FİNALİ
19: 30 Altınordu - Menemen Belediye


Şenol Güneş, Konya, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:37 Kaynak: DHA
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