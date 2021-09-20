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9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu - Son Dakika

9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu

20.09.2021 19:11
9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu, System.String[]

Sırbistan'da düzenlenecek 9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na (MCO 2021) katılacak milli sporcular belli oldu.

Sırbistan'da düzenlenecek 9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na (MCO 2021) katılacak milli sporcular belli oldu.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-10 Ekim tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek şampiyonaya sporculardan Ahmet Kaçmaz, Özgür Fettah, Elif Gökçe Avcı, Betül Esner, Aziz Kızıltaş, Ali Aydın, Buket Aydın ve Esma Melle katılacak.

Sırbistan, Akdeniz, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 9. Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonası'na katılacak sporcular belli oldu - Son Dakika Spor


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