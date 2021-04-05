9 Altın, İki Gümüş ve 1 Bronz Madalya - Son Dakika

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonun düzenlediği Atletizm Şampiyonasına 50 kentten 270 sporcunun katıldığı ifade eden Yeşilyurt Belediye Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şerif Büyükdaş, koşu, uzun atlama, gülle, çekiç ve disk atma branşlarında düzenlenen şampiyonaya kazandıkları başarılarla damga vurduklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle katıldıkları şampiyonadan güzel neticelerle ayrıldıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şerif Büyükdaş, " Kulübümüze bugüne kadar maddi ve manevi anlamda her türlü desteği sağlayan ve yaptığımız görüşmelerden sonra kulübümüzü Yeşilyurt Belediyesi bünyesine alan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a öncelikle saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle katıldığımız Gaziantep'te ki Türkiye Atletizm Şampiyonasında kentimizi ve ilçemizi başarıyla temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 270 sporcunun beş farklı kategoride ter döktükleri şampiyonada sporcularımız çok iyi mücadele ettiler. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda sporcularımızdan Yağmur Elverişli, Mehmet Elverişli, Hüseyin Yahya Tura, Yusuf Çelik, Eyüp Karagöz ve Mustafa Elverişli, katıldıkları branşlardadokuz altın, iki gümüş ve bir bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttılar. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyoruz. Kulübümüzün yoluna emin adımlarla devam etmesi için katkılarını bizlerden esirgemeyen başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar olmak üzere Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Nogay'a ve Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Sayın İbrahim Bingül'e teşekkür ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi kulübü olarak bundan sonra katılacağımız tüm turnuvalardan en iyi sonuçları alabilmek için de mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.