9. Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 26 Mart'ta kapılarını açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 9. Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 26 Mart'ta kapılarını açılacak - Son Dakika

9. Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 26 Mart'ta kapılarını açılacak

6 saat önce

Akdeniz Belediyeler Birliğince bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, 26 Mart'ta başlayacak.

9. Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı 26 Mart'ta kapılarını açılacak, System.String[]

Akdeniz Belediyeler Birliğince bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, 26 Mart'ta başlayacak.

Akdeniz Belediyeciler Birliği Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Belediyeler Birliği'nin desteğiyle Antalya Expo Center'de düzenlenecek fuara ilişkin Akra Barut Otel'de düzenlediği toplantıda, fuarda sektör profesyonellerinin bir araya geleceğini ifade etti.

Fuarda şehir teknolojileri, sosyal belediyecilik, ortak sorunlara akılcı çözümler, çevre ve insan, doğal hayatı koruma ve belediyeler için kaynak oluşturma gibi konuları ele alan sempozyumlar gerçekleştirileceğini aktaran Tütüncü, 20'yi aşkın ülkede hizmet veren belediye yöneticileriyle Türkiye'den de 60'ı aşkın belediyenin fuarda yer alacağını kaydetti.

Fuarın sektöre hareketlilik getirdiği gibi ekonomiye de katkı sağladığını anlatan Tütüncü, "Fuarda önemli bir ticaret hacmine ulaşmayı bekliyoruz. Fuar önemli bir marka haline geldi. Belediyeler için ufuk açıcı bir fuar olacak. Fuarda belediye başkanları kendi başarı hikayelerini de katılımcılarla paylaşma imkanı bulacak. Akdeniz Belediyecilik Ödülleri de bu fuarda sahibini bulacak." dedi.

Belediye yöneticileri ve tedarikçi firmaları da bir araya getirecek fuar, 28 Mart'ta sona erecek.

Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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