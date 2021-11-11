9. Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

Akdeniz Belediyeler Birliği ev sahipliğinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Antalya City Expo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu" başladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) desteğiyle ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, 60'a yakın belediye ve sektör profesyoneli katıldı.

Belediyeciliği güncel teknolojilerle buluşturmayı hedefleyen programda, ulaşım araçları, geçiş ve aktarma sistemleri, kent mobilyaları, park ve bahçe düzenlemeleri, bahçe süs bitkileri, peyzaj, altyapı spor malzemeleri, güvenlik, yangın ve iş sağlığı başta olmak üzere "İnsan ve çevre" temalı çalışmalar sergilendi.

Vali Ersin Yazıcı, açılış töreninde, günümüzde artık sadece ülkelerin değil, şehirlerin de kendi aralarında bir yarış olduğunu söyledi.

Türkiye'de belediyeciliğin iyi yapıldığını belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Tüm belediyelerimiz tatlı bir rekabet içerisinde. Dünyada ülkelerden çok şehirler arası yarış başladı. Amsterdam, Madrid, Barcelona gibi şehirler kendilerini öne çıkarıyor. Bu yarışta Türkiye'yi insanların tanımasında büyük bir faktör olan Antalya'mız önemli. Turizmin başkenti Antalya'yı dünyaya sunarken en üst düzeyde belediye hizmetleri yapmalıyız. Turizmde 2019'da yakaladığımız turist sayısını önümüzdeki yıl aşmayı hedefliyoruz. Daha fazla misafiri Türkiye ile buluşturacağız."

Belediyelerin, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak hizmet sunması gerektiğine dikkati çeken Yazıcı, "Burası bir dünya şehri. Teknolojik tüm imkanları, bu şehre gelen misafirlere sunmak adına en iyisini, en güzelini yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de şehircilik fuarlarının belediyeler için önemli olduğunu aktardı.

Sempozyum ve panellerin de düzenleneceği fuar, 3 gün sürecek.