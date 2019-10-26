Son Dakika Haberleri: 9 araçtan akü çalan hırsızlar kamerada
Son Dakika 3. Sayfa 9 araçtan akü çalan hırsızlar kamerada

9 araçtan akü çalan hırsızlar kamerada

22 dakika önce

9 araçtan akü çalan hırsızlar kameradaKAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 9 ayrı araçtan akü çalan 3 kişi yakalandı.

9 araçtan akü çalan hırsızlar kamerada

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 9 ayrı araçtan akü çalan 3 kişi yakalandı. Şahısların araçlardan aküyü alarak kayıplara karışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Oruç Reis, Mithatpaşa ve Şeker mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen olaylarda 9 ayrı aracın aküsü çalındı. Olaylarla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu olayların şüphelilerinin M.K. ve O.K. olduğunu belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şahısları yakalayarak gözaltına alırken, aramalarda ise 7 çalıntı akü ele geçirdi.

Aküler, sahiplerine teslim edilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

9 araçtan akü çalan hırsızlar kamerada

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:51 Kaynak: İHA
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