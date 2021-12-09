9 Aralık Masterchef yemekleri! Masterchef öcce tarifi! Öcce nasıl yapılır? Öcce tarifi nedir - Son Dakika
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9 Aralık Masterchef yemekleri! Masterchef öcce tarifi! Öcce nasıl yapılır? Öcce tarifi nedir

09.12.2021 21:52

9 Aralık MasterChef'te yarışmacılar takım oyununu Kilis'te yaptılar. Şefler, yarışmacılardan yöresel yemekler olan şişberek, öcce, kübbülmüşviyye, ekşili kebap ve cennet çamuru yapmalarını istediler. Peki, öcce nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Öcce tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde.

Öcce tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Bu tarifi evinizde denemek isterseniz öcce tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde.

ÖCCE TARİFİ MALZEMELERİ

750 gr taze soğan

6-7 dal taze sarımsak

2 demet maydanoz

Yarım demet nane

4 yumurta

2 çorba kaşığı kırmızı toz biber

1 çorba kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kişniş

1 su bardağı su

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı Kilis zeytinyağı (kızartmak için)

ÖCCE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Soğan, sarımsak, maydanoz ve nane ayıklanır. Yıkanır ve ince ince doğranır. İçerisine tuz, kırmızı biber, kimyon ve kişniş koyularak iyice yoğurulur. Sonra içerisine yumurta kırılır. Su ve un ilave edilerek iyice karıştırılır. (koyu kıvamda olmalıdır) Tavaya az miktarda yağ konulur. (tavanın dibini kaplayacak kadar olmalıdır) Isınınca çorba kaşığı dolusu hazırlanan harç konur. Kaşığın tersi ile avuç içi kadar yuvarlak şekilde yayılır.

Tava bu şekilde doldurulur. İki tarafı da kızartılır. Kağıt yayılmış tepsiye çıkartılır.

Öccenin unu az gelirse kızartılırken sıçrayarak dağılır. Böyle durumlarda yeteri kadar un ilave edilerek kıvamı koyulaştırılmalıdır.

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Son Dakika Haberler.com Özel 9 Aralık Masterchef yemekleri! Masterchef öcce tarifi! Öcce nasıl yapılır? Öcce tarifi nedir - Son Dakika


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