9. ASO Büyükelçiler Resepsiyonu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, " Türkiye, AB üyelik sürecine kararlılıkla devam edecek. Gümrük Birliği güncellenme müzakerelerinin bir an önce hızlandırılmasını bekliyoruz." dedi.

Ankara Sanayi Odasının (ASO) "9. Büyükelçiler Resepsiyonu", Etnografya Müzesi'nde siyasi temsilciler, yerel yöneticiler, yabancı misyon temsilcileri ve iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Türk dış politikasının girişimci ve insani olduğuna dikkati çekerek, dünyanın tüm bölgeleriyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti.

İş insanlarını bu anlamda desteklemeye devam edeceklerini aktaran Kaymakcı, "Türk Hava Yollarımız ülkemizi diğer ülkelerle bağlamaya devam edecek. Daha fazla iş insanları gelirse olmayan başkentlere de uçuşlar başlatabiliriz." dedi.

Kaymakcı, gelişmekte olan ülkelerde kalkınmaya destek verdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerle ticaretimizi daha da artırmak istiyoruz. Türkiye AB üyelik sürecine kararlılıkla devam edecek. Gümrük Birliği güncellenme müzakerelerinin bir an önce hızlandırılmasını bekliyoruz. Schengen bölgesine vatandaşlarımızın vizesiz seyahat etmeleri için son 6 maddeyi yerine getirme aşamasındayız. Bundan sonra vizesiz seyahatin önünde siyasi engel görmek istemiyoruz. İş insanlarımızın iş hacminin ve istihdamının artması için bu önemli bir adım."

"Ankara'daki tarihi eserler birçok ülkeden fazla"

Ankara Valisi Vasip Şahin de Ankara'nın Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet şehri olduğunu vurgulayarak, "Anadolu bir müze coğrafyası ama Ankara'daki tarihi eserler birçok ülkede bulunandan daha fazla, dolayısıyla şehrimizin tarihi, kültürel ve sosyal gelişimini de tüm misafirlerimizin yaşamasını isterim. Siz bizim misafirimizsiniz öncelik sizin." diye konuştu.

Şahin, Ankara'nın dünyadaki birçok başkent kadar güvenli olduğunu belirterek, hem vatandaşlar hem de yabancı misafirler için güvenliği sağlamanın en önemli çalışmaları olduğunu kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara'nın dünyada 51 kardeş şehri olduğunu anımsatarak, "Yabancı misyon şefleriyle iş birliğinde akıllı kent tarım uygulamaları, ulaşım ve bilişim tekniklerimizi geliştirmek istiyoruz. Biz belediye olarak yabancı misyon şeflerine de hizmet veriyoruz. Onların da belediye başkanıyız." dedi.

Yavaş, yurt dışı ziyaretlerinde ikili ticareti geliştirmek istediklerine işaret ederek, Ankara'dan yurt dışına daha fazla direkt uçuşların olmasını arzu ettiklerini aktardı.

"Türkiye'de en çok ihracat yapan beşinci il Ankara"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise güçlü Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli olduğunu vurgulayarak, "2019'da ekonomimizin toparlanması için harcadığımız eforu, 2020'de uygulanacak reformların tamamlanması için harcamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde daha büyük ve daha güçlü bir ekonomi haline geleceğiz." diye konuştu.

Ankara'nın, 93 Ar-Ge merkezi, 29 tasarım merkezi, 7 teknoloji geliştirme bölgesi ve 13 organize sanayi bölgesi ile Türkiye'nin diğer illerine göre önemli üstünlüğe sahip olduğuna dikkati çeken Özdebir, nitelikli insan kaynağı açısından Türkiye'nin en avantajlı kentinin Ankara olduğunu söyledi.

Özdebir, Ankara'nın 2018'de yaptığı 7,6 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye'de en çok ihracat yapan beşinci il konumunda bulunduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin 2018'de toplam savunma sanayi ürün ihracatının yüzde 47,6'sını Ankara tek başına gerçekleştirmiştir. Ankara, Türkiye'de bulunan savunma ve havacılık sanayi firmalarının yaklaşık yüzde 60'ına ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye'nin ilk 500 firması içinde yer alan 11 savunma ve havacılık sanayi firmasının 6'sı Ankara'da yer almaktadır. Ankara'nın sahip olduğu bu avantajlar ülke ekonomisine katma değer olarak yansımaktadır. Ankara, ilerleyen yıllarda teknolojik dönüşümünü tamamen tamamlamış Türkiye'nin teknoloji üretim ve ihracat üssü olacaktır."

Konuşmaların ardından, yurt dışı faaliyetleriyle dünyanın en büyük 250 müteahhidi arasında yer alan 21 ASO üyesine başarı plaketleri takdim edildi.