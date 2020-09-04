"9. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Juri Değerlendirme Toplantısı" - Son Dakika

"9. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Juri Değerlendirme Toplantısı"

Kahramanmaraş'ta, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteğiyle düzenlenen "9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Juri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteğiyle düzenlenen "9. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Juri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) binasında düzenlenen toplantıda, katılımcıların ürünleri jüri üyelerinin beğenisine sunuldu.

Programda jüri üyeleri, "Kendin Temanı Kendin Belirle" sloganının kullanıldığı yarışmada finale kalan tasarımları belirledi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, programda yaptığı konuşmada, 2002'den günümüze kadar özel sektöre ve esnafa verilen desteklerin bugün karşılığının alındığını söyledi.

Türkiye'nin tekstilde önemli işlere imza attığını ifade eden Güvenç, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, 2023'te trend yapan ve trendini kendi oluşturan bir Türkiye'dir. Dünya moda devleri Milano ve Paris'in yanında, Kahramanmaraş'ı da konuşacaklar. Maraşlı hocaların el emeği göz nuru karşısında saygı duyacaklar. Londra'da ve Roma'da 75 lira ise bizde 175'e satacağız. Yani onlar benim ürettiğime kendi markasını yazıp, ben 25 liradan satarken, kendisi 150 liraya satamayacak. Ben 150 liradan satacağım. Bu da benim işçime, esnafıma ve sanayicime kazanç olarak dönecek, onlar yiyemeyecek."

ATHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ökkeş Balsuyu ise Türkiye'deki üniversitelerin tekstil bölümünden mezun olan öğrencilerin ve sektörde profesyonel olarak çalışan herkesin sahip oldukları kabiliyetleri artırmak amacıyla ATHİB olarak bu yarışmayı düzenlediklerini belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç, tüketici tercihlerine göre üretim yapmanın önemine değinerek, tüketicilerin özgün tasarıma ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Kahramanmaraş'ın tekstil ve hammadde sektöründe başarılı illerin başında geldiğini kaydeden Kıvanç, "2018 yılında toplamda 16 milyon dolar, 2019 yılında 552 milyon dolar, 2020 yılında da ilk 8 ayında salgına rağmen 281 milyon dolar tekstil ürünleri ihraç etmeyi başarmış ve devam ettiren bir ilimizdir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen katıldı.

9. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Juri Değerlendirme Toplantısı

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş, Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 20:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '9. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Juri Değerlendirme Toplantısı' - Son Dakika

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