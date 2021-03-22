9. Avrupa İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası yarın Alanya'da başlıyor

9. Avrupa İşitme Engelliler Bisiklet Şampiyonası yarın Alanya'da start alacak.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre şampiyona öncesi sporcuların konakladığı otelde açılış seremonisi düzenlendi.
Açılış seremonisine Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, yönetim kurulu üyeleri Yavuz Murat Balçık, Hasan Hüseyin Aydın ile EDSO Teknik Delegesi Ota Pansky katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TİESF Başkanı Yakup Ümit Kihtir, milli takıma güvenlerinin tam olduğunu belirterek, Türkiye adına tüm sporculara başarı diledi.
Kaynak: AA
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