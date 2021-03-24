9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası Alanya'da sürüyor

Organizasyon, yarın şehir merkezinde koşulacak, kadınlarda 28.8, erkeklerde 50.4 kilometrelik "Kriteryum" etabıyla devam edecek.

Dereceye giren sporculara ödüllerini EDSO Teknik Delegesi Ota Pansky ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri verdi.

Kadınlarda ise Rusya'dan Alisa Bondareva birinciliği, aynı ülkeden Victoria Shiryavskova ikinciliği, Ukrayna 'dan Yelisaveta Topchuaniuk üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde Rusya 'dan Dmitriy Rozanov birinci, Slovakya 'dan Adrian Babic ikinci, Rusya'dan İvan Makarov üçüncü oldu.

Yeşilöz ile Gazipaşa arasında koşulan etapta kadınlarda 28, erkekler ise 35 kilometre pedal çevirdi.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 9. Avrupa İşitme Engelliler Yol Bisikleti Şampiyonası, kadın ve erkeklerde "Bireysel Zamana Karşı" yarışıyla devam etti.

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