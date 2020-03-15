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9 Avrupa ülkesinden geleceklerin dönüş tarihi öne çekildi
14 dakika önce
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Corona virüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir" denildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Corona virüs nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24.00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:10
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