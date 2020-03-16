9 Avrupa ülkesinden gelen turistler 21 Mart'a kadar geri dönüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 9 Avrupa ülkesinden gelen turistler 21 Mart'a kadar geri dönüyor - Son Dakika

9 Avrupa ülkesinden gelen turistler 21 Mart'a kadar geri dönüyor

7 saat önce

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği'nden (AKTOB), tüm üyelerine yapılan duyuruda, uçuş yasağı başlatılan Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç, Danimarka, İspanya ve Fransa ülke vatandaşlarının geri dönüşleri için 21 Mart tarihine kadar uçuş planlamalarının...

9 Avrupa ülkesinden gelen turistler 21 Mart'a kadar geri dönüyor, System.String[]

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği'nden (AKTOB), tüm üyelerine yapılan duyuruda, uçuş yasağı başlatılan Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç, Danimarka, İspanya ve Fransa ülke vatandaşlarının geri dönüşleri için 21 Mart tarihine kadar uçuş planlamalarının yapıldığı belirtildi. Sektörün ihtiyaç ve taleplerine göre gelecek hafta açıkanacak desteklerin yalnızca turizm sektörüne değil, tüm sektörlere yarar sağlayacağı da kaydedildi.

AKTOB'dan tüm üyelerine yapılan duyuruda, Çin Halk Cumhuriyeti'nde başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, sadece dünya turizminin değil, dünya ekonomisinin etkilendiğine işaret edildi. Turizmcilere yapılan çağrıda, "Bu nedenle, süreci sakin bir şekilde takip ederek, istikrarlı bir turizm varış noktası olduğumuzu, bir kez daha göstermemiz gerekmektedir. Bu noktada iletişim çok önemlidir. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız ve Bakanlığımızla yakın iletişim içerisindeyiz. Alınması gereken önlemler ve sektörün ihtiyaçları olan talepleri istişare etmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan destekler, yalnızca turizme değil, tüm sektörlere yarar sağlayacak entegre bir uygulama olacaktır" denildi.Sürecin ve etkilerinin küresel bir durum olduğu ve bu durum ortadan kalktığında, turizm sektörünün yeniden istikrarlı büyüme eğilimine gireceği inancını taşıdıkları belirtilen açıklamada, uçuş yasağı başlatılan Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç, Danimarka, İspanya ve Fransa ülke vatandaşlarının geri dönüşlerinin sağlanması için Antalya Valiliği başkanlığında toplantı yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Bu çerçevede 21 Mart tarihine kadar uçuş planlamaları yapılmıştır. 21 Mart ve sonrası bu ülkelere uçuşların durumu oluşacak ihtiyaca göre ayrıca açıklanacaktır. Bu süreci tüm paydaşlar ile beraber ve umutlu bir şekilde yönetip, turizmde bugüne kadar yakalamış olduğumuz başarı ve istikrarı sürdüreceğimize eminiz."


Avusturya, Hollanda, Almanya, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:35 Kaynak: DHA
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