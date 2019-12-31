9 ay kız bekledikleri bebek erkek doğunca şaşkına döndüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel 9 ay kız bekledikleri bebek erkek doğunca şaşkına döndüler - Son Dakika

9 ay kız bekledikleri bebek erkek doğunca şaşkına döndüler

6 saat önce

Erzurum'da bir çift, kız bekledikleri bebekleri erkek doğunca şaşkına döndü.

9 ay kız bekledikleri bebek erkek doğunca şaşkına döndüler, System.String[]

Erzurum'da bir çift, kız bekledikleri bebekleri erkek doğunca şaşkına döndü. Aile 9 ay boyunca kız denilen bebeklerinin erkek olduğunu doğum sırasında öğrendiklerini söyledi.


2019'un bitmesine saatler kala sancıları başlayan Meryem Bulut, Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi'ne geldi. Acil doğuma alınan Bulut çiftinin Aras Kağan isimli erkek bebekleri oldu. 9 ay boyunca kontrollerde cinsiyetine kız denildiğini söyleyen Meryem- Serkan Bulut çifti doğumda bebeklerinin erkek olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.


Baba Serkan Bulut, "Normal de biz kız bekliyorduk. Kızın ismi belirliydi ama bugün erkek olduğunu öğrendik. Doğumda erkek olduğunu gördük" dedi.


Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve protokol üyeleri yılbaşı nedeniyle çifti hastanede ziyaret ederek yeni doğan bebeğe altın taktı.


Öte yandan Vali Memiş, Belediye Başkanı Sekmen ve protokol üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi ve Nene Hatun Kadın Doğum Merkezi'ndeki kamu personelleri ziyaret ederek yeni yıl dileklerinde bulundu. Vali Memiş, "En modern, en donanımlı 112 binasında çalışan arkadaşlarımızın yeni yılının kutlamaya geldik. Şuanda binlerce polis, jandarmamızla beraber vatandaşlarımızın yeni yıla sağlıkla, huzurla girebilmeleri temennisiyle görevimizin başındayız. 24 saat görev yapan ekiplerimizin yanında olduğumuzu bildirmek maksadıyla ziyaret ettik. Erzurum'daki 112 ekibi Türkiye'nin belki de en iyi arama kurtarma ekiplerinden birisi diyebiliriz. Her gün yolda kalan araca, yolda kalan vatandaşlara müdahale ediyoruz. Kamu görevlilerimiz bayram, seyran demeden görevlerinin başındalar. Bizde onlara moral açısından ziyaret ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı
Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz

Son Dakika Haberleri
04:32 Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, yılbaşı denetiminde yakalandı - Son Dakika
04:32 İçişleri Bakanı Soylu, nöbetteki askerin annesiyle görüştü - Son Dakika
04:31 2019'un son sürprizi, kız bekliyorlardı, erkek doğdu - Son Dakika
04:28 Türk Telekom çalışanları yeni yıla birlikte girdi - Son Dakika
04:28 Gaziantep'te coşkulu kutlama, yeni yılın ilk bebeğinin adı 'Perihan Ilgın' - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 04:35:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 9 ay kız bekledikleri bebek erkek doğunca şaşkına döndüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]