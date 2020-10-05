Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf 9 ay önceki hayvan hırsızlığını çözdü - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, çalınan 7 keçi, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraftan yola çıkan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından bulunan 1 şüpheli gözaltına alınıp, adliyey sevk edildi.Pamukkale Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan M.K.'nın 7 keçisi geçen ocak ayında çalındı. M.K.'nın şikayeti üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Bölgede küçükbaş hayvan sahiplerini araştıran JASAT, çobanlık yapan D.M.'nin sosyal medya hesabında koyun sürüsünün içinde keçilerin bulunduğu bir fotoğraf paylaşması dikkatini çekti. Selfie çekilen fotoğraftaki keçilerin çalınan keçiler olduğunu belirlenmesi üzerine jandarma, çoban D.M.'nin ifadesine başvurdu, Çoban D.M., keçileri S.A. isimli kişiden satın aldığını, çalıntı olduğunu bilmediğini söyledi. Çobanın ifadesinden yola çıkan JASAT, Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyip, keçileri çaldığı belirlenen S.A.'yı gözaltına aldı. Hırsızlık ve adam yaralama suçlarından 7 ayrı suç kaydı bulunan S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Keçiler ise tutanakla sahibine teslim edildi.