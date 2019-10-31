9 ayda 125 bin 538 sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı

Trafik polislerince ülke genelinde 9 ayda yapılan denetimlerde, 125 bin 538 sürücü alkollü, bin 299 sürücü ise uyuşturucu etkisinde araç kullanırken yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yılın 9 ayında trafik denetimleri kapsamında 5 milyon 329 bin 801 araç sürücüsüne alkol testi uygulandı. Ölçümlerde, 125 bin 538 sürücünün alkol, bin 299 sürücünün ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı tespit edildi.

Söz konusu sürücüler hakkında işlem yapılarak ceza kesildi.

İki günlük denetimde 2 binin üzerinde sürücü alkollü çıktı

Trafik güvenliğini sağlamak ve alkollü araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 25-26 Ekim'de Türkiye genelinde özel denetim yapıldı.

Trafik polislerince, 90 bin 19 araç ve sürücüsünün denetlendiği uygulamada, 2 bin 31 sürücünün alkol, 4 sürücünün ise uyuşturucu alarak araç kullandığı tespit edildi.

Eksiklik ya da kusuru bulunduğu gerekçesiyle bin 344 araç trafikten men edildi, bin 883 sürücünün ehliyeti geçici olarak alındı.

Uygulama kapsamında tespit edilen toplam 9 bin 523 trafik kural ihlaliyle ilgili de işlem yapıldı.