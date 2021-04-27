9 ayda 15 bin 613 çocuğa süt ulaştırıldı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Süt Projesi'nde bugüne kadar 15 bin 613 çocuğa 469 bin 152 litre ücretsiz süt ulaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Süt Projesi Antalya merkez ve ilçelerde de çocuklara ulaşmaya devam ediyor. Halk Süt projesiyle süt ihtiyacı bulunan ailelere ücretsiz süt desteği sağlanıyor. Çocukların gelişimine katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilen projede sütler yerelden kalkınma hamlesiyle Antalyalı besicileri desteklemek amacıyla Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nden alınıyor.

"469 ton süt desteği"Halk Süt yardımı 19 ilçede tüm hızıyla sürüyor. 2-5 yaş arasındaki çocuklara aylık 8'er litre süt desteği sağlayan proje kapsamında sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından belirlenen ailelerin çocuklarına sütler Nisan ayında da teslim edildi. 3 Temmuz 2020 yılında başlayan proje kapsamında bugüne kadar merkez ve diğer ilçelerde 15 bin 613 çocuğa 469 bin 152 litre ücretsiz süt ulaştırıldı. - ANTALYA