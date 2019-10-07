Son Dakika Haberleri: "9 ayda 170 bin 540 iş yeri açıldı"
Son Dakika Ekonomi '9 ayda 170 bin 540 iş yeri açıldı'

"9 ayda 170 bin 540 iş yeri açıldı"

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Eylül sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısı yılbaşından bu yana 25 bin 978 artarak toplamda 1 milyon 779 bin 191'e ulaştı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Eylül sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısı yılbaşından bu yana 25 bin 978 artarak toplamda 1 milyon 779 bin 191'e ulaştı. Bu dönemde 170 bin 540 iş yeri açılırken 80 bin 769 iş yeri kapandı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, açılan ve kapanan işletme sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri açılışı ve kapanışları hakkında bilgi veren Palandöken, şunları kaydetti:

"Eylül sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısı yılbaşından bu yana 25 bin 978 artarak toplamda 1 milyon 779 bin 191'e ulaştı. Bu dönemde 170 bin 540 iş yeri açılırken 80 bin 769 iş yeri kapandı. 61 bin 787 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi'nde yayımlanmadı. Böylece yılın 9 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 27 bin 984 arttı."

Palandöken, 9 aylık dönemde yıllık bazda iş yeri açılışlarının yüzde 2,3 azaldığına dikkati çekti.

Palandöken, Türkiye, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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