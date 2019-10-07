Son Dakika Haberleri: 9 ayda 170 bin 540 iş yeri açıldı
Son Dakika Ekonomi 9 ayda 170 bin 540 iş yeri açıldı

9 ayda 170 bin 540 iş yeri açıldı

41 dakika önce

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Eylül sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısı yılbaşından bu yana 25 bin 978 artarak toplamda 1 milyon 779 bin 191'e ulaştı.

9 ayda 170 bin 540 iş yeri açıldı, System.String[]

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Eylül sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısı yılbaşından bu yana 25 bin 978 artarak toplamda 1 milyon 779 bin 191'e ulaştı. Bu dönemde 170 bin 540 iş yeri açılırken 80 bin 769 iş yeri kapandı." ifadelerini kullandı.

Bendevi Palandöken, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:21 
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