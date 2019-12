9 ayda 2 bin 244 sokak hayvanı tedavi edildi - Son Dakika

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Nisan 2019 tarihinden bu güne bin 500 sokak hayvanının beslenme ihtiyacını karşılayarak, 2 bin 244 sokak hayvanını tedavi etti.



Kurulduğu günden bu yana hayvan dostu bir yaklaşımla hizmet vermeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz 9 aylık süreçte de bu anlayışla çalışmalarını devam ettirdi. Özellikle soğuk havalarda sokak hayvanlarının en büyük ihtiyacı besin kaynağı bulmak. Bu sebeple yaz kış her gün sokak hayvanlarını besleyen Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlileri, havaların soğumasıyla sokak hayvanlarının beslenmeleri konusunda çalışmalarını arttırarak devam ettiriyor. Bakıma ihtiyacı olanların bakım ve tedavilerini yapan müdürlük görevlileri, vatandaştan gelen talepleri de ele alarak sahiplendirme ve kedi evi üretimi ile dağıtımı gibi hizmetler de veriyor.



Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın manifestosunda da belirttiği gibi "Beylikdüzü'nde aç ve rehabilitasyonu tamamlanmamış patili dostumuz kalmayacak" sözünden hareketle, 9 ay içinde bin 500 sokak hayvanını besleyen görevliler, 2 bin 244 sokak hayvanının da bakım ve tedavisini gerçekleştirdi. Bu sürede İBB tarafından ilk kez Beylikdüzü'ne gelen VETBÜS projesi ile de sokak hayvanları için yerinde sağlık hizmeti verildi. Yatış gerekmeyecek hastalara tedavi uygulayan VETBÜS, bütün sokak hayvanlarına iç-dış parazit uygulaması ve kuduz aşısı hizmeti verdi.



Toplam 198 sahiplendirme



Her hayvanın sıcak bir yuvaya ve özenli bir bakıma hakkı olduğunu düşünen Beylikdüzü Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü aracılığı ile hayvan sahiplendirme hizmeti de veriyor. Açılan ilanlarla Beylikdüzü Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nden ve vatandaştan gelen talepler doğrultusunda sahiplendirme yapan müdürlük son 9 ayda bakım evinden 251, vatandaş aracılığıyla ise toplam 198 sahiplendirme yaptı. Uzun süredir devam eden kedi evi projesi ise vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda devam ediyor. Gelen her talebi değerlendiren yetkililer, talep eden her vatandaşa kedi evleri üretiyor ve dağıtımını gerçekleştiriyor.



9 aylık bu sürede 6 bin 875 öğrenci ziyareti



9 aylık bu sürede 6 bin 875 öğrenci ziyareti de alan Veteriner İşleri Müdürlüğü düzenli şekilde okullarda eğitimlere devam ediyor. Hayvan sevgisini çocuklara aşılamak ve bilinçlendirmek amacı ile ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıflara yönelik olarak verilen "Kent Hayatında Sokak Hayvanları ve Hayvan Sevgisi" eğitimlerinde toplamda bin 110 öğrenciye ulaşıldı. - İSTANBUL