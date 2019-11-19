Son Dakika Haberleri: 9 ayda 461 daireye yapı ruhsatı verildi
Son Dakika Yaşam 9 ayda 461 daireye yapı ruhsatı verildi - Son Dakika

9 ayda 461 daireye yapı ruhsatı verildi

6 saat önce

Kilis'te, yılın ilk 9 aydında 461 daireye yapı ruhsatı verildi.

9 ayda 461 daireye yapı ruhsatı verildi, System.String[]

Kilis'te, yılın ilk 9 aydında 461 daireye yapı ruhsatı verildi.


2019 yılında Kilis'te yapı ruhsatı verilen bina sayısı 42 oldu. Kilis, yapı ruhsatı verilen bina sayısı bakımından tüm iller içinde 75. sırada yer aldı. Bu binaların toplam yüz ölçümü 193 bin 585 metrekare iken toplam değeri 377 milyon 487 bin TL oldu. Değer bakımından Kilis ili, tüm iller içinde 43. sırada yer aldı. Yapı ruhsatı verilen daire sayısı ise 461 daire oldu. Tüm iller içinde daire sayısı bakımından Kilis, 66. oldu. 9 ayda Kilis'te yapı kullanım izin belgesi verilen bina 76, daire ise 843 oldu. Toplam değer 289 milyon 616 bin TL oldu. - KİLİS

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apple'ın açığını bulan genç, 300 TL ile ödüllendirilince hayal kırıklığına uğradı
1 aydır kayıp olan Turgut Özyürek'in eşinin torunlarına işkence iddiası ortalık karıştırdı Fenerbahçe borsada kazandırdı Gri listede aranan teröristin yakalanma anına ait görüntüler ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 23:24:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 ayda 461 daireye yapı ruhsatı verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]