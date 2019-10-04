Son Dakika Haberleri: 9 ayda 59 trafik kazası
Son Dakika 3. Sayfa Haber

9 ayda 59 trafik kazası

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 9 ayda 59 trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

9 ayda 59 trafik kazası, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 9 ayda 59 trafik kazası meydana geldiği bildirildi.


Simav Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Amirliği istatistiklerine göre, meydana gelen toplam 59 trafik kazanın 37'si yaralamalı olarak tespit edildiği ve 52 vatandaşın yaralandığı, ancak ölümlü kazanın olmadığı belirtildi.


Simav İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, "Trafik Denetleme Büro Amirliğimiz tarafından hazırlanan istatistik bilgilerine göre, 2019 yılının ilk 9 ayında, 11 bin 980 araç ve sürücü sorgulanıp, 2 bin 532 makbuz kesilerek 965 bin 790 TL para cezası yazılmıştır. Geçen yıla göre yüzde 55 oranda kazaların azaldığı, meydana gelen 59 trafik kazasının 37'si yaralamalı olarak tespit edilmiş, bu kazalarda 52 vatandaşımız yaralanmıştır. 5 vatandaşımız yaya olarak kazaya maruz kalırken, ilçemizde hiç ölümlü kaza olmamıştır" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İspanya'dan İstanbul'a giden kargo uçağı Ukrayna'da düştü: 5 ölü
Kadın sürücü, fren yerine gaza basınca takla attı Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın akli dengesi araştırılacak Uyuşturucu bağımlısı genç: Bağımlı olmam derdim ama olmuşum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:55:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 9 ayda 59 trafik kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]