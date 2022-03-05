9 AYDA BU HALE GELDİ - Son Dakika

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9 AYDA BU HALE GELDİ

05.03.2022 10:03

İZMİT'te, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Cedit Mahallesi'nde 494 binanın yıkımında sona gelindi.

İZMİT'te, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Cedit Mahallesi'nde 494 binanın yıkımında sona gelindi. Yaklaşık 9 ayda 488 bina yıkıldı. Eskiden iç içe geçen evlerin bulunduğu mahallede yıkılan evlerin yerine 50 blok halinde bin 105 konut yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Toplam 130 bin metrekarelik alanda 494 bina ve bin 688 hak sahibinin bulunduğu bölgede, 11 Haziran 2021 tarihinde başlayan yıkım çalışmaları yüzde 98 oranında tamamlandı. Proje kapsamında ilk kazmanın vurulmasının ardından mahalledeki binalar ile birlikte mevcut sokak düzeni ve elektrik, su gibi altyapı hatları da kaldırıldı. Aradan geçen 9 ayda taş üzerinde taş kalmayan mahallede, dağ ortaya çıktı.

494 OLAN BİNA SAYISI, 50 BLOK'A DÜŞÜRÜLÜYOR

Şu an ayakta kalan 6 binadan birinde bölgede çalışan işçiler kaldığı için en son yıkılması planlanırken, 1 binada da taşınacak ev bulamayan bir hak sahibi yaşamaya devam ediyor. Kalan 4 binanın da yıkılmasının ardından, mahalledeki son 2 bina düzenlenecek tören ile yıkılacak. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede inşaat çalışmaları başlayacak. Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgeye 50 blok halinde bin 105 konut ve çeşitli sosyal alanlar inşa edilecek. Yapılan kentsel dönüşüm ile mahalledeki bağımsız bina sayısı, 494'ten 50'ye düşecek. Aynı zamanda oluşacak güzel görüntü ile de kentin siluetine katkı sağlanacak.

9 AYDA BU HALE GELDİ
9 AYDA BU HALE GELDİ
9 AYDA BU HALE GELDİ

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, geri dönüşüm, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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