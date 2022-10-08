9 ayda çevreyi kirleten 3 bin 165 tesise, 385 milyon TL ceza - Son Dakika
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9 ayda çevreyi kirleten 3 bin 165 tesise, 385 milyon TL ceza

08.10.2022 11:18
9 ayda çevreyi kirleten 3 bin 165 tesise, 385 milyon TL ceza

9 ayda çevreyi kirleten 3 bin 165 tesise, 385 milyon TL cezaÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2022 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen 49 bin çevre denetiminde; doğayı kirleten 3 bin 165 tesise 385 milyon 800 bin 737 lira ceza uygulandı, 285 işletme faaliyetten men edildi.

9 ayda çevreyi kirleten 3 bin 165 tesise, 385 milyon TL ceza

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2022 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirilen 49 bin çevre denetiminde; doğayı kirleten 3 bin 165 tesise 385 milyon 800 bin 737 lira ceza uygulandı, 285 işletme faaliyetten men edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çevrenin etkin korunmasını sağlamak için ülke genelinde çevre kirliliğine neden olan işletmelere yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Bakanlığın, Merkez Çevre Denetim ekipleri ve 81 il müdürlüğü personeli ile 'Çevre Kanunu'na aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uyguladığı anımsatılarak, denetimler sonucu çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletmelerin ise faaliyetten menedildiği aktarıldı. Teknolojik denetimlerle çevreyi kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmediği vurgulanarak, 2021 yılında 57 bin 22 çevre denetimi ile cumhuriyet tarihinin en yüksek denetim sayısına ulaşıldığı aktarıldı. 2022 yılının ilk 9 ayında ise 49 binin üzerinde çevre denetiminin gerçekleştirildiği, doğayı kirleten 3 bin 165 tesise 385 milyon liranın üzerinde ceza uygulandığı, 285 işletmenin ise faaliyetten menedildiği bildirildi. En çok çevre cezası uygulanan illerin de sırasıyla Konya, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul olduğu kaydedildi. 9 ayda yapılan denetimlerde; atık kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 672 idari yaptırımda 208 milyon 344 bin 30 lira, su kirliliğinin önlenmesine yönelik 403 idari yaptırımda 65 milyon 87 bin 266 lira, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik 367 idari yaptırımda 38 milyon 184 bin 718 lira, Çevresel Etki Değerlendirmesi süreçlerine ilişkin 348 idari yaptırımda 29 milyon 644 bin 349 lira, gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik 332 idari yaptırımda 6 milyon 711 bin 415 lira, toprak kirliliğinin önlenmesine yönelik 51 idari yaptırımda 6 milyon 237 bin 226 lira, egzoz kirliliğinden kaynaklı 398 idari yaptırımda 1 milyon 444 bin 376 lira, anız yakanlara yönelik 239 idari yaptırımda 759 bin 336 lira, sıfır atık/poşet konulu 36 işlemde 290 bin 500 lira, diğer çevre cezalarına yönelik uygulanan 319 idari yaptırımda 29 milyon 97 bin 521 lira olmak üzere toplamda 385 milyon 800 bin 737 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 ayda çevreyi kirleten 3 bin 165 tesise, 385 milyon TL ceza - Son Dakika

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