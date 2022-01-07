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9 aydır bitmeyen proje esnafı isyan ettirdi - Son Dakika

9 aydır bitmeyen proje esnafı isyan ettirdi

07.01.2022 19:00

9 aydır bitmeyen proje esnafı isyan ettirdi Çukurlar kapatılmadı, dükkanlara girmek isteyenler dar tahta köprüleri kullanıyor Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Turan Güneş Caddesi'nde elektrik borularını alttan çekmek için açılan çukurlar hala kapanmadı.

9 aydır bitmeyen proje esnafı isyan ettirdi

Çukurlar kapatılmadı, dükkanlara girmek isteyenler dar tahta köprüleri kullanıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Turan Güneş Caddesi'nde elektrik borularını alttan çekmek için açılan çukurlar hala kapanmadı. Bölge kaldırımsız kalırken, caddeden yürümesi gereken vatandaşlar ise araç yolundan yürümek durumunda kaldı. Durum, bölgedeki esnaf ve vatandaşların tepkisine yol açtı.

İzmit Belediyesi, Turan Güneş Caddesi'nde bulunan Kireç Ocakları ile Tepeköy altı mevkiinde elektrik borularını alttan çekmek için yaklaşık 9 ay önce proje başlattı. Proje kapsamında boruların alttan geçmesi için açılan çukurlar hala kapanmadı. Bölge kaldırımsız kalırken, caddeden yürümesi gereken vatandaşlar ise araç yolundan yürümek durumunda kaldı. Çukurlardan dolayı cadde kenarındaki dükkanlara girebilmek için dar tahta köprüler kullanılıyor. Çamurdan şikayet eden vatandaşların bir diğer sorunu ise akşam saatlerinde meydana gelen trafik yoğunluğunun artması.

"Dünya uzaya, aya çıkıyor; biz burada 3 tane boru hattını çekip üzerini kapatamadık"

Uzun zamandır bölgede esnaflık yapan Yasin Talay, 9 ay önce başlatılan projenin doğru bir proje olduğunu fakat bu kadar uzun sürmemesi gerektiğini belirtti. Talay, "Burada yapılacak olan çalışma; elektrik hatlarını yerin altına almak. Çok güzel ve yıllardan beri yapılması gereken bir projeydi. Ama 3 günde yapılması gereken bir proje bu. Sanki biz hiç bu işleri bilmiyoruz. Dünya uzaya, aya çıkıyor; biz burada 3 tane boru hattını çekip üzerini kapatamadık. Mayıs ayında kaldırımları sökerek projeye başladılar. Mayıs ayından beri tozunu toprağını çamurunu çekiyoruz. 9 aydır alışmıştık tozuna toprağına ama şu son kuyulardan sonra artık 'yeter' dedik. Müşteri gelmiyor, araç durmuyor, insanlar yollarda yürüyor, çoluk çocuk tehlikede" şeklinde konuştu.

"Çalışan ekiplerden kimseyi göremiyoruz"

Öte yandan, çalışan ekiplerden kimseyi iki haftadır görmedikleri için dertlerini anlatamadıklarının da altını çizen Talay, "9 ay önce başlayan bir proje, hala bitmedi. Yapılan iş de çok basit bir iş. Kanalı açıp elektrik borularını çekip sonra üzerini kapatacaklar. 25 Aralık'ta kazma vurdular buraya. O tarihten beri de burayı kapatmadılar. Ne zaman kapatacakları da belli değil. İçi çöp yığınıyla doldu. Dükkanlar çamur, toz, topraktan geçilmiyor. 9 aydır katlanıyorduk ama bu son yapılan olayda bittik. 9 aydır kaldırım yok. Ama 9 aydan sonra şu çektiğimiz trafik çilesi bir yandan, tozu toprağı çamuru bir yandan iki haftadır burada çalışan bir tane personel görmedik. Kuyuları kazdılar, çukurları açtılar, bırakıp gittiler. Çalışan ekiplerden kimseyi göremiyoruz, derdimizi anlatamıyoruz. Demirler dışarıda kalmış, çocukların boynuna boğazına saplanacak diye biz burada bekçilik yapıyoruz. Her taraf çöp doldu. Çöpleri esnaf temizlemeye başladı" dedi.

9 aydır bitmeyen proje esnafı isyan ettirdi
9 aydır bitmeyen proje esnafı isyan ettirdi
9 aydır bitmeyen proje esnafı isyan ettirdi

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Kocaeli, Esnaf, Güneş, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 9 aydır bitmeyen proje esnafı isyan ettirdi - Son Dakika


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