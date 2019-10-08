9 aydır çocuklarını arıyor
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SAMSUN Vezirköprü ilçesinde yaşayan Ramazan A.(44), 9 ay önce evi terk eden eşinin beraberinde götürdüğü 2 çocuğunu arıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:04 Kaynak: DHA
SAMSUN Vezirköprü
ilçesinde yaşayan Ramazan A.(44), 9 ay önce evi terk eden eşinin beraberinde götürdüğü 2 çocuğunu arıyor.
İnşaat işçisi Ramazan A., eşinin 9 ay önce 2 çocuğunu da alıp evi terk ettiğini öne sürdü. Eşinin götürdüğü çocukları, İstanbul
, İzmir
ve Uşak
'ta arayan Ramazan A. son olarak da Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesine geldi. Ayvalık Sarımsaklı
'da 3 gün boyunca çocuklarını arayan Ramazan A., "Geceleri yastığa kafamı koyamıyorum. Boğazımdan lokma geçmiyor. Çocuklarımın başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum. Çünkü karımı gördüğünü söyleyenler çocuklarımı görmemiş. 9 aydır okula gidemiyor kızım, eğitiminden de oldu. Eşim evden gider gitmez ilk önce savcıya gittim ama bir sonuç çıkmadı. Kendi çabalarımla çocuklarımı arıyorum. Özellikle küçük çocuğumun hayatından endişeliyim. İsteğim bir an önce çocuklarıma kavuşmak. Çocuklarımı görenler jandarma ve polise bilgi versin" dedi.
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