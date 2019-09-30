Son Dakika Haberleri: 9 aydır maaşlarını alamayan işçiler inşaatın çatısına çıktı
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9 aydır maaşlarını alamayan işçiler inşaatın çatısına çıktı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde maaşlarını alamayan işçiler inşaatın çatısına çıkarak eylem yaptı.

9 aydır maaşlarını alamayan işçiler inşaatın çatısına çıktı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde maaşlarını alamayan işçiler inşaatın çatısına çıkarak eylem yaptı.


Özel bir şirket adına çalışan inşaat işçileri 9 aydır alamadıkları iddiasıyla İmam Hatip Ortaokulunun inşaatının çatısına çıkarak eylem yaptı. Şirket tarafından sürekli olarak oyalandıklarını savunan işçiler Ramazan Gümüş ve Cengiz Altuntaş, Kaymakamlığa müracaatta bulunduklarını belirtti. İnşaat ustası Ramazan Gümüş, "Biz geçen Ocak ayının 6'sından itibaren çalışmaya başladık. O zamandan beri paramızı alamıyoruz. 100 TL gibi harçlık tarzı para verdiler sadece. Şimdi telefonlarımız açılmıyor. Bize hala para veren yok. 20 kişi başladık buraya şuan biz kaldık 2 aydan beri buradayız. Bizler İstanbul'dan geldik. Şu an bekliyoruz zor durumdayız. İnşaatta aç, susuz yatıp kalkmaktan yorulduk" dedi.


İnşaat firmasını temsilen gelen personel, basına çekim yaptırmamak için uğraş verdi. Bu esnada zabıta ekipleri ve Çaycuma itfaiyesi olası durum için hazırda bulundu. Emniyet ekipleri çatıya çıkarak işçileri ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonrası işçiler ikna edilerek aşağı indirildi. Emniyet ekibi aracı ile şubeye ifadeleri alınmak üzere getirilen işçiler, ardından Kaymakam Muharrem Coşgun ile görüşeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:14 Kaynak: İHA
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