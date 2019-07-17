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9 aylık bebek öldü

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 aylık bebek kundakta ölü bulundu.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 aylık bebek kundakta ölü bulundu.

Olay Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi tarafından karnını doyurulan 9 aylık Hamza Yusuf uyutuldu. Annesi aradan biraz zaman geçtikten sonra Hamza bebeği kontrole gitti. Yatağında cansız bir şekilde yatan bebeğini fark eden anne çığlık attı. Annenin çığlığını duyan yakınları ve komşuları minik bebeğin yattığı odaya koştu. Cansız bebeği gören yakınları minik bebeği kendi imkanları ile İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Müdahale edilen minik bebeğin öldüğü tespit edildi. Yakınları fenalık geçirirdi.

Minik bebeğin ölümünü şüpheli bulan savcılık bebeğin cansız bedenini İnegöl Devlet Hastanesi morguna sevk etti. Burada bebeğin otopsisi yapıldı. Minik bebeğin kalbinin durarak hayatını kaybettiği öğretilirken, olayla alakalı soruşturma devem ediyor. Öte yandan minik bebeğinin doğuştan kalp yetmezliği olduğu öğrenildi. - BURSA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:35 Kaynak: İHA
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