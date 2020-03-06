9 aylık Eflin 2 kalp ameliyatıyla hayata tutundu - Son Dakika

Adana'da kalpteki ana damarları ters olarak dünyaya gelen 9 aylık Eflin Soylu, ilki 5 günlükken olmak üzere 2 defa kalp ameliyatı geçirerek hayata tutundu.



Hacer, Turgay Soylu çifti 10 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Ecrin (8) ve Eflin (9 aylık) olmak üzere 2 çocukları dünyaya geldi. Anne Hacer, Eflin'e 3 aylık hamileyken bebeğinin kalbinde 2 delik olduğunu, hayati tehlikesi bulunduğunu öğrendi. Çiftin ikinci çocuk sevinci, hastanedeki kontrolde konulan teşhisle hüzne dönüştü.



Tüm olumsuzluklara rağmen anne Hacer, kızını dünyaya getirdi. Eflin doğduğunda ise kalbindeki 2 deliğin yanı sıra kalbinden çıkan ve kanı organa taşıyan ana iki damarın ters olduğunu belirlendi. Aile, bunun üzerine Adana Özel Ortadoğu Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Göçen'e başvurarak kızları için tedavi aradı.



Eflin 5 günlükken, Dr. Uğur Göçen başkanlığında yapılan 'arterial switch' ameliyatı ile şifa buldu. İlk ameliyatta Eflin'in akciğerine kalbinden giden bir tünel oluşturan Göçen, dikiş hatlarındaki darlık nedeniyle minik bebeğe geçen ay bir ameliyat daha gerçekleştirdi.



Daha 9 aylıkken 2 ameliyat geçirip hayata tutunan ve sağlığına kavuşan Eflin, şimdi akranları gibi gülüp oynuyor.



"Zor ameliyattı"



Adana Özel Ortadoğu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Göçen, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyatın zor olduğunu söyleyerek, "Eflin'in doğuştan kalpten çıkan ana damarlarının ters olması nedeniyle doğumdan 5 gün sonra kalp damarlarını olması gereken pozisyona getirmek için 'arterial switch' ameliyatını yaptık. Zor bir ameliyattı. Eflin doğduğunda 2 kilogram olarak doğdu. Çok küçük bir şekilde elimize geldi ve kalp damarlarını olması gerektiği pozisyona çevirdik ve aynı zamanda kalpte 2 adet delik vardı onları da kapattık" dedi.



Bu tarz ameliyatları çok yaptığını kaydeden Doç. Dr. Göçen, artık Eflin'e ameliyatın gerek olmadığını belirterek şunları söyledi:



"Çok böyle vakalar yapmaktayız. Yenidoğan klinik vakalarını Türkiye'de çok az merkez yapmakta. İkinci ameliyatı ilk ameliyatta teknik olarak kullandığımız kalbe kendi zarından akciğere giden tünel oluşturuyoruz. Dikiş hatlarında oluşan darlık nedeniyle ikinci ameliyat gerekti. O ameliyatı da geçen ay yaptık. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Kalp hastaları doğuştan sonra rahatsızlığın durumuna göre birkaç kez daha ameliyat gerçekleştirmekte. Ancak kalpteki o sorunları giderdiğimiz için Eflin için bir ameliyat daha gerekmeyecek. Tabi ki takibimizde olacak. İnşallah aynı sorunları yaşamadan sağlıklı bir şekilde hayatına devam eder."



Anne Hacer Soylu da bebeğine 3 aylık hamileyken hastalığı öğrendiğini ve çok zor zamanlardan geçtiğini ifade ederek, "2 kere ameliyat oldu. Şu an iyi. İnşallah bir daha olmaz. Çok zor. İlk çocuğumuzda bir sorun çıkmadı. Allah kimseye bu acıyı göstermesin. Çok zor bir durum. İlk ameliyatı çok kötüydü. İkinci ameliyat ise daha iyi geçti. Şu an çok mutluyum ama yanımda olduğu için" diye konuştu. - ADANA