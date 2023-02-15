9 aylık hamile eşini deprem sırasında balkondan atarak kurtardı

Kahramanmaraş'ta deprem sırasında gece mesaisinden gelen adam, 9 aylık hamile eşinin hayatını balkondan atarak kurtardı. Depremden iki gün sonra İstanbul'da bir hastanede doğum yapan Tuba Aktaş, "Evimiz birinci katta olduğu için hemen balkona koştuk ve eşim beni balkondan aşağı attı. Toprak zeminin üzerine düştüğüm zaman karnımdaki bebeği kaybettiğimi düşündüm. Binadan biraz uzaklaşınca bina bir anda yıkıldı ve komşularımızın hepsi enkazın altında kaldı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki, 10 ilin etkilendiği depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan bazı vatandaşlar, İstanbul'da farklı hastanelere getirilerek tedavi altına alındı. Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye getirilen depremzedeler, burada tedavi altına alınırken, 9 aylık hamile kadın hastanede doğum yaptı. Çeşitli yerlerinden yaralanan hastalar yapılan tedaviler sonrasında durumlarının daha iyiye gittiğini ve yavaş yavaş iyileştiklerini belirtti. Deprem esnasında yaşadıklarını anlatan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

"Eşim beni balkondan aşağı attı"

Depremden iki gün sonra İstanbul'a gelerek doğum yapan Tuba Aktaş, "Gece saat 04.16 civarında sallanmaya başladık, evimiz birinci katta olduğu için hemen balkona koştuk ve eşim beni balkondan aşağı attı. Toprak zeminin üzerine düştüğüm zaman karnımdaki bebeği kaybettiğimi düşündüm. Binadan biraz uzaklaşınca bina bir anda yıkıldı ve komşularımızın hepsi enkazın altında kaldı. Sonrasında sancılarım başladı ve hastaneye giderek bebeğimizin durumunun iyi olduğunu öğrendik. Ne yapacağımızı bilmiyorduk, telefonlar bozuktu. Ablam İstanbul'da oturduğu için buraya geldik, burada hiç kimseyi tanımıyorduk, bu hastaneye geldik ve durumumuzu anlattık, Allah razı olsun bu hastanedekiler bize yardımcı oldular" dedi.

"Depremi hissettim ve hemen eşimi balkona götürerek aşağı attım"

Depremde hamile karısını evin balkonundan atarak kurtaran Murat Aktaş, "Ben gece vardiyasında çalıştığım için eve yeni gelmiştim, lavaboya doğru gittiğim sırada depremi hissettim ve hemen eşimi balkona götürerek aşağı attım daha sonra ben de kapıdan çıktım. Biz aile apartmanında oturuyorduk, birinci katta oturduğumuz için kaçabildik ama bizim dışımızda kimse kaçamadı hepsi yıkılan binanın altında kaldı. Eşimi alarak evimizin yakınında bulunan bir anaokuluna götürdüm ve iki gün orada kaldık, daha sonra doğum için yola çıktık ve bu hastaneye geldik ve oğlumuz burada sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi" şeklinde konuştu.

"Hastalarımızın çok şükür ki hayati tehlikesi bulunmamakta"

Hastaneye gelen yaralılara yapılan sağlık hizmetleriyle ilgili konuşan Operatör Doktor Atakan Özkan, "Bugüne kadar 112 aracılığıyla ve direk hastanemizle iletişime geçerek 20 tane hasta tedavi altına alındı. Buraya gelen hastalarımızdan 12 tanesi iyileşerek taburcu oldu. Şuanda da 8 tane hastamızın tedavisi devam etmekte ve hastalarımızın çok şükür ki hayati tehlikesi bulunmamakta, ancak bu tür hastalarda ortaya çıkan ve ciddi psikolojik travmalar görülüyor. Hastanemizde mevcut olan hastalarımızın tedavileri devam ederken aynı zamanda psikiyatri ve psikologlarımız tarafından psikolojik destek verilmeye başlandı. Bu hizmetlerimizle bütün Türkiye'nin teyakkuzda olduğu gibi bizde buradaki depremzedelerin yaralarına merhem olmak amacıyla elimizden gelen her türlü sağlık hizmetini vermeye devam edeceğiz" dedi.

"Burada bulunan üç hastamızın vücudunda kırıklar mevcut"

Hastaneye sevk edilen yaralı depremzedelerle ilgilenen hemşire Cemre Yeşilyurt Akdağ, " Cumartesi günü gelen hastalarımızın durumları kötüydü. Hem psikolojik olarak hem de fizyolojik olarak çökmüş durumdalardı. Şu anda durumları daha iyi, aynı zamanda psikolojik olarak onlara destek olmaya çalışıyoruz. Fizyolojik olarak Doktorlarımız ve biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu anda ilgilendiğimiz 4 hasta var ama gelen birçok hastayı taburcu ettik. Burada bulunan üç hastamızın vücudunda kırıklar mevcut ancak genel olarak hayati tehlikeleri yok ve iyiler çok şükür" diye konuştu.

"Gönüllü vatandaşlarımızın yardımlarıyla enkazdan çıkarıldık"

Depreme Hatay Antakya'da yakalanan ve enkaz altında kalarak yaralanan Emine Sedanur Yılmaz, " İlk hissettiğimde çok sallandık hiçbir şey yapamadık ve enkazın altında kaldık. Gönüllü vatandaşlarımızın yardımlarıyla enkazdan çıkarıldık. Kızım ve eşim enkazın altın sıkıştılar ikisinin de ayakları kırıldı. Babam ve dayım bizi kendi imkanlarıyla Antakya Devlet Hastanesi'ne götürdü ama hastane yıkıldığı için bakamadılar. Daha sonrasında Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada kırık olan yerlerimizi geçici alçıya aldılar. Sonra annemle babam Antakya'ya gelerek bizi alıp bu hastaneye getirdiler. Allah razı olsun tedavilerimizi burada gerçekleştiriyorlar. Ben ve oğlum 5 saat sonra kurtarıldık ama eşim ve kızım geç çıktılar. Onların kaç saat sonra çıkarıldığını bilmiyorum. Oğlum ve kızımın kırıkları var ama iyileşecekler inşallah. Benim ameliyat olma gibi bir durumum var ama iyiye giderse biraz daha alçıda kalacak ayağım. Eşimin ayağındaki sinirler çok zarar görmüş onun nasıl olacağını bilmiyoruz. Ayakları ezilmiş, kolları biraz zarar görmüş onun dışında iyiyiz çok şükür" diye konuştu. - İSTANBUL