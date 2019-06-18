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9 aylık hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı: 5 yaralı

43 dakika önce

KARAMAN'da rahatsızlanan 9 aylık hamile eşi Ebru Doğan'ı hastaneye yetiştirmek isteyen Aykut Doğan yönetimindeki otomobil, kavşakta başka araçla çarpıştı.

9 aylık hamile eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı: 5 yaralı, System.String[]


KARAMAN'da rahatsızlanan 9 aylık hamile eşi Ebru Doğan'ı hastaneye yetiştirmek isteyen Aykut Doğan yönetimindeki otomobil, kavşakta başka araçla çarpıştı. Kazada, Ebru Doğan ile birlikte 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Barutkavran köyünde oturan Aykut Doğan (25) rahatsızlanan 9 aylık hamile eşi Ebru Doğan'ın (20) hastaneye götürmek için otomobiliyle yola çıktı. Doğan yönetimindeki 28 NZ 857 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde kavşakta Ali İhsan Karabağ (50) yönetimindeki 70 EZ 176 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Doğan, eşi Ebru Doğan, diğer sürücü Ali İhsan Karabağ ve yanındaki Ahmet Zeybek (19) ile Sebahattin Karabağ (21) yaralandı.
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ebru Doğan'ın karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:10 Kaynak: DHA
Karabağ, Karaman, Güncel
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